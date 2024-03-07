Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Воздушные силы сообщили о вражеских БпЛА на юге Украины

Татьяна ОлейникЧетверг, 7 марта 2024, 23:38
Воздушные силы сообщили о вражеских БпЛА на юге Украины
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 7 марта запустили ударные БПЛА на территорию Украины с юга.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:32 военные предупредили о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

Реклама:

В частности, об угрозе предупреждают жителей Затоки.

Также воздушная тревога в связи с российскими "Шахедами" сообщили в Николаевской и Херсонской областях.

В 23:29 военные уточнили, что "Шахеды" из Херсона курсируют на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога. Также группа враждебных БПЛА движется вдоль границ Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.

ВИДЕО ДНЯ

Атака "Шахедов" в Одесскую область с Черного моря продолжается.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссийская оппозиция по всему миру проголосовала в одно время

В Николаеве прогремел взрыв, двое пострадавших

Умер Геннадий Москаль - нардепы

Макрон обещает приехать в Украину "с конкретными решениями" по войне

The Sunday Times: Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за утечки информации 

The Telegraph: Из-за нехватки боеприпасов до конца месяца Украина будет сбивать одну из пяти ракет

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы уничтожили 38 из 42 "Шахедов"
Над Криворожским районом ПВО сбила вражескую ракету
Воздушные силы уничтожили 18 "Шахедов" из 22
Последние новости
14:48
фото, видеоРоссийская оппозиция по всему миру проголосовала в одно время
14:31
Министр обороны Британии: Хочу помочь Германии предоставить Taurus Украине
14:14
В комитете возник раскол из-за законопроекта о "ветеранских предприятиях"
13:59
В Николаеве прогремел взрыв, двое пострадавших
13:52
НБУ за неделю уменьшил покупку валюты на межбанке
13:41
Британия советует Украине оборонять Восток и сосредоточиться на ударах по Крыму - СМИ
13:24
Польские фермеры четыре дня будут блокировать границу с Германией
13:12
Как обращаться с людьми с ампутациями конечностей и травмами лица? Советы Минздрава
13:06
Шойгу приехал в оккупированный Крым – призывает улучшить защиту
12:40
Латвия начала производство против евродепутата, которую подозревают в работе на ФСБ
Все новости...
Реклама: