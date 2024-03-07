Воздушные силы сообщили о вражеских БпЛА на юге Украины

Российские войска вечером 7 марта запустили ударные БПЛА на территорию Украины с юга.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:32 военные предупредили о группе вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

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В частности, об угрозе предупреждают жителей Затоки.

Также воздушная тревога в связи с российскими "Шахедами" сообщили в Николаевской и Херсонской областях.

В 23:29 военные уточнили, что "Шахеды" из Херсона курсируют на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога. Также группа враждебных БПЛА движется вдоль границ Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад.

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Атака "Шахедов" в Одесскую область с Черного моря продолжается.