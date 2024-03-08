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Британская разведка: Россия использует иранские дроны для защиты портов в Крыму

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 13:26
Британская разведка: Россия использует иранские дроны для защиты портов в Крыму
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании пришла к выводу, что российские военные используют иранские дроны Mohajer-6 для разведки над Черным морем. 

Источник: как "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 8 марта.

Детали: По данным ведомства, Mohajer-6 замечали над Черным морем и над городом Кременчуг.

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Mohajer-6 – это система для разведки, наблюдения, обнаружения целей, но также может использоваться для атак с воздуха с использованием управляемых боеприпасов свободного падения.

В разведке отметили, что то, что РФ продолжает держать эти системы в оккупированном ею Крыму, может свидетельствовать о том, что российские оккупационные войска пытаются выявить угрозы российским портам и судам после недавних успехов Украины.

"Существует реальная возможность, что его задача также включает поддержку и процесс нацеливания России на юго-западное побережье Украины", – говорится в обзоре.

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Украина уничтожила по меньшей мере один Mohajer-6 23 сентября 2022 года над Черным морем, а Россия, вероятно, случайно сбила такой беспилотник над Крымом 6 июня 2023 года.

В предыдущем обзоре британская разведка сообщала, что целью российских оккупационных войск является захват города Часов Яр, расположенного в Донецкой области, однако они вряд ли способны провести наступление.

Перед этим разведка Великобритании проанализировала потери РФ в Черноморском регионе за последние пять недель.

Темы: ВеликобританияразведкаРосcияКрым
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