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Британский министр из центра Киева призвал мир очнуться и поддержать Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 13:27
Британский министр из центра Киева призвал мир очнуться и поддержать Украину
скрин из видео Шаппса

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс записал видео из центра Киева, где призвал к поддержке Украины ради ее победы в захватнической войне, которую против нее ведет Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Шаппса в Twitter (X)

Прямая речь: "Я в Киеве, чтобы бить тревогу, ведь что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии?".

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Детали: Он подчеркнул, что так не должно быть, поэтому Запад может легко привлечь ресурсы, если будет иметь волю.

"Итак, послание простое: это наш тревожный звонок, давайте сделаем так, чтобы Украина победила", – отметил Шаппс.

В своем посте он указал, что Великобритания сделала больше, чем когда-либо, предоставив Украине самый большой на сегодня пакет военной поддержки.

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"Теперь каждая страна должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", – резюмировал Шаппс.

Що передувало: 

  • Накануне министр обороны Великобритании прибыл с визитом в Украину и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.
  • Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.

Читайте также речь Гранта Шаппса о том, почему 2024 год будет решающим для Украины и мира.

Темы: КиевВеликобританияпомощь Украиневойна
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