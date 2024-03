Британский министр из центра Киева призвал мир очнуться и поддержать Украину

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс записал видео из центра Киева, где призвал к поддержке Украины ради ее победы в захватнической войне, которую против нее ведет Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Шаппса в Twitter (X)

Прямая речь: "Я в Киеве, чтобы бить тревогу, ведь что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии?".

Реклама:

Детали: Он подчеркнул, что так не должно быть, поэтому Запад может легко привлечь ресурсы, если будет иметь волю.

"Итак, послание простое: это наш тревожный звонок, давайте сделаем так, чтобы Украина победила", – отметил Шаппс.

В своем посте он указал, что Великобритания сделала больше, чем когда-либо, предоставив Украине самый большой на сегодня пакет военной поддержки.

"Теперь каждая страна должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", – резюмировал Шаппс.

I’m in Kyiv to raise the alarm to the democratic world - we must make sure Ukraine wins this war.



The UK has stepped up to do more than ever, with our largest military support package to date. Every nation must now do the same and ensure freedom triumphs over tyranny. pic.twitter.com/DYbOcCUkho