Россияне днем обстреляли село в Херсонской области: один человек погиб

Российские захватчики днем 8 марта ударили по селу Ольговка Тягинской громады Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения, по данным Херсонской ОВА, погибла женщина, ее брат ранен.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 8 марта около 12:00 армия РФ обстреляла село Ольговка Тягинской громады, предварительно из минометного оружия".

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Детали: Сообщается, что в результате взрыва снарядов один человек погиб, еще один - получил ранения. Данные уточняются.

Дополнено. Впоследствии председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что предварительно, село атаковали с беспилотника.

Прямая речь Прокудина: "В результате сброса взрывного предмета пострадали два человека. От полученных ранений погибла 58-летняя женщина. Ее брат, 49 лет, - травмирован".

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Что предшествовало: Перед этим российские военные ночью обстреляли село Белозерка неподалеку от Херсона, в результате чего получила ранения 81-летняя женщина.