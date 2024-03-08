Обрабатывал землю и подорвался на российской мине: на Херсонщине погиб мужчина

В результате подрыва вражеского боеприпаса на Херсонщине погиб мужчина.

Источник: прокуратура Херсонской области

Дословно: "Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

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Детали: По данным следствия, 8 марта около 10:30 в селе Широкая Балка Станиславской громады, во время обработки земли местный житель наткнулся на взрывное устройство, оставленное российскими военными.

От сдетонирования взрывоопасного предмета мужчина погиб.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с участием сотрудников прокуратуры и полиции.