В Сумах слышны взрывы: россияне атаковали область авиабомбами
Пятница, 8 марта 2024, 17:37
Российские захватчики дважды запустили управляемые авиационные бомбы по Сумской области, в областном центре слышали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы, "Суспільне"
Дословно: "Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине".
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Детали: Впоследствии воздушники сообщили о повторных пусках КАБов тактической авиацией РФ.
Напомним: В течение прошлого дня россияне совершили 32 обстрела территорий Сумской области, атаковали ракетами, сбрасывали взрывные устройства с дронов, зафиксировано более 230 взрывов.