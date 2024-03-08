В Сумах слышны взрывы: россияне атаковали область авиабомбами

Российские захватчики дважды запустили управляемые авиационные бомбы по Сумской области, в областном центре слышали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне"

Дословно: "Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине".

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Детали: Впоследствии воздушники сообщили о повторных пусках КАБов тактической авиацией РФ.

Напомним: В течение прошлого дня россияне совершили 32 обстрела территорий Сумской области, атаковали ракетами, сбрасывали взрывные устройства с дронов, зафиксировано более 230 взрывов.