Российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль на Харьковщине: погибли двое
Пятница, 8 марта 2024, 18:02
Около 15:00 пятницы в Волчанске Харьковской области российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего погибли мужчина и женщина.
Источник: председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram
Детали: По предварительным данным главы ОГА, погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина.
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По словам свидетелей, в авто мог находиться еще один человек.
Синегубов добавил, что информация еще обновляется.
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Что предшествовало: В ночь на 8 марта оккупанты ударили по Чугуеву Харьковской области, в результате чего 7 человек получили ранения, среди них - несовершеннолетний парень и 3-летний ребенок.