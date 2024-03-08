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Российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль на Харьковщине: погибли двое

Евгений КизиловПятница, 8 марта 2024, 18:02
Российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль на Харьковщине: погибли двое
Фото машины, в которую попали оккупанты. Фото: Харьковская ОГА

Около 15:00 пятницы в Волчанске Харьковской области российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Источник: председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: По предварительным данным главы ОГА, погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина.

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По словам свидетелей, в авто мог находиться еще один человек.

 
Фото полиции с места происшествия

Синегубов добавил, что информация еще обновляется.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В ночь на 8 марта оккупанты ударили по Чугуеву Харьковской области, в результате чего 7 человек получили ранения, среди них - несовершеннолетний парень и 3-летний ребенок.

Темы: беспилотникиХарьковская областьжертвывойна
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