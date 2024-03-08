ССО показали результаты работы на юге: у врага минус блиндаж и техника
Пятница, 8 марта 2024, 19:13
Силы специальных операций показали результаты своей работы на южном направлении: уничтожены вражеский блиндаж, автомобиль и лодка.
Источник: Силы специальных операций ВСУ
Дословно: "Ряд целей противника были повреждены и уничтожены среди них: автомобиль и замаскированная лодка.
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Кроме того, вместе с одним из подразделений Сил обороны уничтожен вражеский блиндаж, в результате чего противник понес потери и скрылся с позиций".
ССО показали результати роботи на південному напрямку: у ворога мінус бліндаж та техніка pic.twitter.com/ciCs36D6kn— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2024
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