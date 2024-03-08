СМИ: США увеличит дипломатическое присутствие в Украине

Государственный департамент США хочет отправить в посольство в Украине 30-40 дополнительных работников и ослабить их ограничения на передвижения, введенные из соображений безопасности после полномасштабного вторжения РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Foreign Policy

Источник: Конгресс США более года требовал от Белого дома увеличить дипломатическое присутствие в Украине из-за значительного объема работы – от надзора за американской помощью до организации визитов официальных лиц.

Реклама:

К тому же, американские дипломаты, присутствующие в Украине, пока могут свободно передвигаться только по Киеву, а для выезда за его пределы должны получать согласие Совета по национальной безопасности Белого дома. Этот механизм появился в 2012 году после нападения на консульство США в Ливии, в результате которого погибли четыре человека.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в посольстве США в Киеве работали около 800 человек, большинство – местные работники. Сейчас персонал посольства насчитывает от 100 до 200 дипломатов и военнослужащих США.

И представители посольства, и законодатели жаловались Белому дому на то, что у них не хватает ресурсов и возможностей для необходимой работы, включая помощь Украине.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, ограничения на передвижение не позволяют специалистам-подрядчикам посольства США выезжать на линию фронта, чтобы помочь отремонтировать американскую технику (украинские специалисты в некоторых случаях не могут этого делать из-за риска нарушения права интеллектуальной собственности).

Когда именно вступят в силу решения Белого дома, Foreign Policy не уточняет. Об увеличении персонала посольства в Киеве законодатели узнали в феврале.

Напомним, в конце ноября Министерство обороны и посольство США в Киеве подписали новую концепцию отслеживания американской военной помощи, которую получает Украина.