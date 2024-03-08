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Вопрос не в том "сколько нам лет, а в том, сколько лет нашим идеям" – Байден

Ольга ГлущенкоПятница, 8 марта 2024, 06:44
Вопрос не в том сколько нам лет, а в том, сколько лет нашим идеям – Байден
Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден выразил оптимизм относительно своей способности управлять страной, упомянув о своем возрасте, который был противоречивой темой среди некоторых избирателей, которые считают его слишком старым.

Источник: обращение Байдена, цитирует CNN

Прямая речь: "Я настроен оптимистично. Я действительно оптимистичен. Я оптимист.

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Мои соотечественники, вопрос, который стоит перед нашей страной, заключается не в том, сколько нам лет, а в том, сколько лет нашим идеям?"

Детали: В публикации напоминают, что Байден уже является старейшим президентом в истории, он опередил Рональда Рейгана, которому в конце второго срока было 77 лет.

Если Байден будет избран в 2024 году, ему будет 86 в конце второго срока.

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Темы: БайденСША
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