Глава МИД Британии надеется, что Германия извлечет уроки из перехвата разговора офицеров

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон надеется, что Германия сделает выводы из инцидента, связанного с перехватом разговора офицеров Бундесвера о возможной поставке ракет Taurus Украине.

Источник: Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда"

Детали: Кэмерон сказал, что из таких случаев всегда можно извлечь уроки. Глава британского МИД уверен, что так и произойдет.

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Он также отметил, что Германия и Великобритания являются хорошими друзьями и партнерами.

"А хорошие друзья и партнеры говорят о таких вещах за закрытыми дверями", – добавил Кэмерон.

Что предшествовало: Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разговор офицеров ВВС был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.

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Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".