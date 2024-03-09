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Глава МИД Британии надеется, что Германия извлечет уроки из перехвата разговора офицеров

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 марта 2024, 17:10
Глава МИД Британии надеется, что Германия извлечет уроки из перехвата разговора офицеров
Дэвид Кэмерон, фото Bloomberg via Getty Images

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон надеется, что Германия сделает выводы из инцидента, связанного с перехватом разговора офицеров Бундесвера о возможной поставке ракет Taurus Украине.

Источник: Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда"

Детали: Кэмерон сказал, что из таких случаев всегда можно извлечь уроки. Глава британского МИД уверен, что так и произойдет.

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Он также отметил, что Германия и Великобритания являются хорошими друзьями и партнерами.

"А хорошие друзья и партнеры говорят о таких вещах за закрытыми дверями", – добавил Кэмерон.

Что предшествовало: Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разговор офицеров ВВС был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.

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Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".

Темы: ВеликобританияГермания
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