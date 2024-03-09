Глава МИД Британии надеется, что Германия извлечет уроки из перехвата разговора офицеров
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон надеется, что Германия сделает выводы из инцидента, связанного с перехватом разговора офицеров Бундесвера о возможной поставке ракет Taurus Украине.
Источник: Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда"
Детали: Кэмерон сказал, что из таких случаев всегда можно извлечь уроки. Глава британского МИД уверен, что так и произойдет.
Он также отметил, что Германия и Великобритания являются хорошими друзьями и партнерами.
"А хорошие друзья и партнеры говорят о таких вещах за закрытыми дверями", – добавил Кэмерон.
Что предшествовало: Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разговор офицеров ВВС был перехвачен после того, как один из участников вошел в систему через незащищенную линию из гостиничного номера в Сингапуре.
Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.
Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора. Министр обороны Германии прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.
Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".