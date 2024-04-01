Иран предупреждал Россию об угрозе теракта еще до нападения на "Крокус Сити Холл" − СМИ

Иран предупреждал Россию о возможности проведения крупной "террористической операции" на ее территории накануне массового убийства в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Прямая речь одного из собеседников издания: "За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, полученной во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране".

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Детали: Министерство разведки Ирана заявило в январе, что арестовало 35 человек, причастных к взрывам 3 января в юго-восточном городе Керман, в результате которых погибло около 100 человек. 19 января министерство заявило, что арестовало командира афганского филиала "Исламского государства" "ИГИЛ-Хорасан" (ИГИЛ-Х).

Детали: Второй источник, который также пожелал остаться неизвестным из-за деликатности вопроса, сообщил, что в информации, которую Тегеран предоставил Москве о предстоящей атаке, не хватало конкретных деталей относительно времени и точной цели.

"Им (членам ИГИЛ-Х) было поручено подготовиться к значительной операции в России... Один из террористов (арестованный в Иране) сказал, что некоторые члены группы уже ездили в Россию", − сообщил другой собеседник издания.

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Прямая речь третьего источника − высокопоставленного сотрудника службы безопасности: "Поскольку Иран годами был жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов".

Детали: Источник, знакомый с разведданными США о предстоящей атаке в России, сообщил, что они базировались на перехваченных разговорах между боевиками ИГИЛ-Х.

Reuters отмечает, что Министерство иностранных дел Ирана и Кремль не ответили на просьбу прокомментировать эту историю. Белый дом также не предоставил комментарии.

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