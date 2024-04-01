Иран предупреждал Россию об угрозе теракта еще до нападения на "Крокус Сити Холл" − СМИ
Иран предупреждал Россию о возможности проведения крупной "террористической операции" на ее территории накануне массового убийства в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Источник: Reuters
Прямая речь одного из собеседников издания: "За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, полученной во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране".
Детали: Министерство разведки Ирана заявило в январе, что арестовало 35 человек, причастных к взрывам 3 января в юго-восточном городе Керман, в результате которых погибло около 100 человек. 19 января министерство заявило, что арестовало командира афганского филиала "Исламского государства" "ИГИЛ-Хорасан" (ИГИЛ-Х).
Детали: Второй источник, который также пожелал остаться неизвестным из-за деликатности вопроса, сообщил, что в информации, которую Тегеран предоставил Москве о предстоящей атаке, не хватало конкретных деталей относительно времени и точной цели.
"Им (членам ИГИЛ-Х) было поручено подготовиться к значительной операции в России... Один из террористов (арестованный в Иране) сказал, что некоторые члены группы уже ездили в Россию", − сообщил другой собеседник издания.
Прямая речь третьего источника − высокопоставленного сотрудника службы безопасности: "Поскольку Иран годами был жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов".
Детали: Источник, знакомый с разведданными США о предстоящей атаке в России, сообщил, что они базировались на перехваченных разговорах между боевиками ИГИЛ-Х.
Reuters отмечает, что Министерство иностранных дел Ирана и Кремль не ответили на просьбу прокомментировать эту историю. Белый дом также не предоставил комментарии.
Предыстория:
- Атака на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске 22 марта стала самой смертоносной в РФ за последние 20 лет. Группа людей открыла огонь из автоматического оружия по посетителям концерта, в результате чего погибло по меньшей мере 144 человека.
- Ответственность за стрельбу взяла на себя группировка "Исламское государство". Однако Россия упорно продолжает обвинять в нападении Украину, не предоставив при этом никаких доказательств. Киев решительно отвергает эти обвинения.