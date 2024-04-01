Россияне заявили, что задержали в Дагестане тех, кто финансировал нападавших на "Крокус"

Российские силовики заявили, что задержали в Дагестане боевиков, которые финансировали нападавших на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: В ФСБ заявили, что задержали в Дагестане боевиков, которые участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в "Крокусе".

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Российские силовики утверждают, что в состав ячейки входили четверо.

Также там заявили, что эти люди планировали устроить теракт в Каспийске, после которого намеревались выехать за пределы России.

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