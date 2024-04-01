Россияне заявили, что задержали в Дагестане тех, кто финансировал нападавших на "Крокус"
Понедельник, 1 апреля 2024, 14:22
Российские силовики заявили, что задержали в Дагестане боевиков, которые финансировали нападавших на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл".
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: В ФСБ заявили, что задержали в Дагестане боевиков, которые участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в "Крокусе".
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Российские силовики утверждают, что в состав ячейки входили четверо.
Также там заявили, что эти люди планировали устроить теракт в Каспийске, после которого намеревались выехать за пределы России.
Предыстория:
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- Атака на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске 22 марта стала самой смертоносной в РФ за последние 20 лет. Группа людей открыла огонь из автоматического оружия по посетителям концерта, в результате чего погибло по меньшей мере 144 человека.
- Ответственность за стрельбу взяла на себя группировка "Исламское государство". Однако Россия упорно продолжает обвинять в нападении Украину, не предоставив при этом никаких доказательств. Киев решительно отвергает эти обвинения.