Зеленский предложил президенту Венгрии заключить соглашение о безопасности

Президент Владимир Зеленский на полях саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе 11 апреля встретился с новым венгерским президентом Томашем Шуйоком и пригласил его на Саммит мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в Twitter (X)

Детали: Во время встречи президенты Украины и Венгрии обсудили подготовку глобального Саммита мира, который должен состояться в июне в Швейцарии.

"Пригласил Венгрию принять участие в саммите. Предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины и начать работу над двусторонним соглашением по безопасности", – добавил президент.

I had my first meeting with Hungary's President Tamás Sulyok.



We discussed preparations for the Global Peace Summit and I extended an invitation to Hungary to attend it. I also invited Hungary to join the G7 Vilnius Declaration of Support for Ukraine and start drafting a… pic.twitter.com/ypiQ029Yja