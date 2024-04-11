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Зеленский предложил президенту Венгрии заключить соглашение о безопасности

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 11 апреля 2024, 23:06
Зеленский предложил президенту Венгрии заключить соглашение о безопасности
Владимир Зеленский с Тамашем Шуйоком. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский на полях саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе 11 апреля встретился с новым венгерским президентом Томашем Шуйоком и пригласил его на Саммит мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в Twitter (X)

Детали: Во время встречи президенты Украины и Венгрии обсудили подготовку глобального Саммита мира, который должен состояться в июне в Швейцарии.

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"Пригласил Венгрию принять участие в саммите. Предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины и начать работу над двусторонним соглашением по безопасности", – добавил президент.

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Зеленский также поблагодарил Венгрию "за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, Томаш Шуйок официально вступил в должность президента Венгрии в начале марта.

Предшественница Шуйока, Каталин Новак, подала в отставку ранее в феврале на фоне скандала: стало известно, что она помиловала мужчину, который покрывал насилие над детьми в одном из детдомов.

Темы: Зеленский
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