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Зеленський запропонував президенту Угорщини укласти безпекову угоду

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 11 квітня 2024, 23:06
Зеленський запропонував президенту Угорщини укласти безпекову угоду
Володимир Зеленський з Тамашем Шуйоком. Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський на полях саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі 11 квітня зустрівся з новим угорським президентом Томашем Шуйоком та запросив його на Саміт миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського у Twitter (X)

Деталі: Під час зустрічі президенти України та Угорщини обговорили підготовку глобального Саміту миру, який має відбутись у червні у Швейцарії.

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"Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою", – додав президент.

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Зеленський також подякував Угорщині "за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".

Нагадаємо, Томаш Шуйок офіційно вступив на посаду президента Угорщини на початку березня.

Попередниця Шуйока, Каталін Новак, подала у відставку раніше у лютому на тлі скандалу: стало відомо, що вона помилувала чоловіка, який покривав насильство над дітьми в одному з дитбудинків.

Теми: Зеленський
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