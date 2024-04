Зеленський запропонував президенту Угорщини укласти безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський на полях саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі 11 квітня зустрівся з новим угорським президентом Томашем Шуйоком та запросив його на Саміт миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського у Twitter (X)

Деталі: Під час зустрічі президенти України та Угорщини обговорили підготовку глобального Саміту миру, який має відбутись у червні у Швейцарії.

"Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою", – додав президент.

