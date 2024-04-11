Зеленський запропонував президенту Угорщини укласти безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський на полях саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі 11 квітня зустрівся з новим угорським президентом Томашем Шуйоком та запросив його на Саміт миру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського у Twitter (X)

Деталі: Під час зустрічі президенти України та Угорщини обговорили підготовку глобального Саміту миру, який має відбутись у червні у Швейцарії.

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"Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою", – додав президент.

I had my first meeting with Hungary's President Tamás Sulyok.



We discussed preparations for the Global Peace Summit and I extended an invitation to Hungary to attend it. I also invited Hungary to join the G7 Vilnius Declaration of Support for Ukraine and start drafting a… pic.twitter.com/ypiQ029Yja — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 11, 2024

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Зеленський також подякував Угорщині "за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".

Нагадаємо, Томаш Шуйок офіційно вступив на посаду президента Угорщини на початку березня.

Попередниця Шуйока, Каталін Новак, подала у відставку раніше у лютому на тлі скандалу: стало відомо, що вона помилувала чоловіка, який покривав насильство над дітьми в одному з дитбудинків.