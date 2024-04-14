Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден: Наша поддержка безопасности Израиля является железной

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 01:34
Байден: Наша поддержка безопасности Израиля является железной
Байден, фото: Getty Images

После начала атаки Ирана на Израиль президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной", также стало известно о совещании Байдена с командой национальной безопасности.

Источник: Белый дом, CNN со ссылкой на официальное лицо США

Дословно Белый дом: "Иран начал воздушную атаку на Израиль. Президент Байден регулярно получает обновленную информацию о ситуации от своей команды по национальной безопасности".

Реклама:

Детали: В Белом доме отметили, что команда Байдена "находится на постоянной связи с израильскими официальными лицами, а также с другими партнерами и союзниками".

Дословно Белый дом: "Эта атака, вероятно, будет разворачиваться в течение нескольких часов. Президент Байден четко дал понять: наша поддержка безопасности Израиля является железной.

Соединенные Штаты будут стоять вместе с народом Израиля и поддерживать его оборону против этих угроз со стороны Ирана".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По данным CNN, Байден созвал совещание своей команды национальной безопасности, чтобы оценить масштабы атаки Ирана на Израиль.

Темы: БайденСШАИзраильИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне ударили по Днепровскому району: есть раненые, вспыхнули пожары

Гибель помощника Залужного: офицер, подаривший гранаты, предстанет перед судом

Spiegel: В Германии задержали двух агентов РФ, которые планировали сорвать военную помощь Украине 

фотоВ Киев с необъявленным визитом прибыл вице-канцлер Германии

Поляки заблокировали еще два пункта пропуска на границе с Украиной

Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию, не исключены атаки на АЭС – Зеленский

Все новости...
Байден
Байден срочно возвращается в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке
Байден об угрозе удара Ирану по Израилю: Это произойдет скорее раньше, чем позже
Байден назвал "ошибкой" подход Израиля к ведению войны
Последние новости
12:43
МВД: Ни одного случая контрабанды оружия из Украины не зафиксировано
12:39
обновлено По Украине распространялась тревога: в Днепре прогремели взрывы
12:30
Россияне ударили по Днепровскому району: есть раненые, вспыхнули пожары
12:26
СБУ разоблачила мужчину, который на школьном автобусе возил россиян на ротацию из Харьковской области
12:20
Экспорт российского дизтоплива упал на 25% из-за атак по НПЗ
12:11
Европарламент: закон об "иноагентах" угрожает вступлению Грузии в ЕС и НАТО
12:05
Аукцион "Украинской правды": Купи искусство – помоги военным
12:04
Гибель помощника Залужного: офицер, подаривший гранаты, предстанет перед судом
11:34
На Харьковщине применяются графики отключений, Украина принимает аварийную помощь
11:24
мапаСиноптики прогнозируют морось и заморозки
Все новости...
Реклама: