Байден: Наша поддержка безопасности Израиля является железной

После начала атаки Ирана на Израиль президент США Джо Байден заявил, что поддержка "безопасности Израиля является железной", также стало известно о совещании Байдена с командой национальной безопасности.

Источник: Белый дом, CNN со ссылкой на официальное лицо США

Дословно Белый дом: "Иран начал воздушную атаку на Израиль. Президент Байден регулярно получает обновленную информацию о ситуации от своей команды по национальной безопасности".

Детали: В Белом доме отметили, что команда Байдена "находится на постоянной связи с израильскими официальными лицами, а также с другими партнерами и союзниками".

Дословно Белый дом: "Эта атака, вероятно, будет разворачиваться в течение нескольких часов. Президент Байден четко дал понять: наша поддержка безопасности Израиля является железной.

Соединенные Штаты будут стоять вместе с народом Израиля и поддерживать его оборону против этих угроз со стороны Ирана".

Детали: По данным CNN, Байден созвал совещание своей команды национальной безопасности, чтобы оценить масштабы атаки Ирана на Израиль.

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx