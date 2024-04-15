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С юга на территорию Украины залетели вражеские дроны

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 апреля 2024, 23:00
С юга на территорию Украины залетели вражеские дроны
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российская армия вечером 15 апреля запустила на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: По состоянию на 21:47 сообщают, что "Шахеды" курсируют на севере Херсона, направлением на Днепропетровщину. Группа дронов также следует с севера Херсонщины на север Николаевщины, курсом на северо-запад.

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Обновлено: В 21:54 сообщили о группе "Шахедов" на Днепропетровщине, которая двигается на север. Также "Шахеды" на востоке Кировоградщины – в направлении Днепропетровщины. Новая группа дронов на севере Херсона, курсом на Николаевщину. Также новая группа беспилотников с юга Николаевской области.

В 22:16 военные предупредили, что "Шахеды" из Днепропетровщины, Кировоградщины направляются на Полтавщину. "Шахеды" на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.

В 22:49 воздушники написали, что "Шахеды" на востоке Полтавщины двигаются в направлении Харьковщины; на севере Николаевщины – курсом на северо-запад; группа "шахедов" на севере Одесщины – курсом на север.

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В 23:15 сообщили о "Шахедах" на Полтавщине в направлении Миргорода; на границе Николаевщины и Кировоградщины – курсом на северо-запад; на севере Одесщины – курсом на Винницкую область.

00.01 Воздушные силы обновили направления движения "Шахедов":

  • Группа "Шахедов" из Винницкой области на Черкасщину - курсом на Умань.
  • "Шахеды" в Винницкой области, двигаются на юго-запад.

00.57 стало известно, что группа "Шахедов" летит из Винницкой области в Хмельницкую область.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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