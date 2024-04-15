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З півдня на територію України залетіли ворожі дрони

Тетяна ОлійникПонеділок, 15 квітня 2024, 23:00
З півдня на територію України залетіли ворожі дрони
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Російська армія увечері 15 квітня запустила на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Станом на 21:47 повідомляють, що "Шахеди" курсують на півночі Херсонщини, напрямком на Дніпропетровщину. Група дронів також прямує з півночі Херсонщини на північ Миколаївщини, курсом на північний захід.

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Оновлено: О 21:54 повідомили про групу "Шахедів" на Дніпропетровщині, яка рухається на північ. Також "Шахеди" на сході Кіровоградщини – у напрямку Дніпропетровщини. Нова група дронів на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину. Також нова група безпілотників з півдня на Миколаївщину.

О 22:16 військові попередили, що "Шахеди" з Дніпропетровщини, Кіровоградщини прямують на Полтавщину. "Шахеди" на півночі та півдні Миколаївщини – курсом на північний захід.

О 22:49 повітряники написали, що "Шахеди" на сході Полтавщини, рухаються у напрямку Харківщини; на півночі Миколаївщини – курсом на північний захід; група "шахедів" на півночі Одещини – курсом на північ.

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О 23:15 повідомили про "Шахеди" на Полтавщині у напрямку Миргорода; на межі Миколаївщини та Кіровоградщини – курсом на північний захід; на півночі Одещини – курсом на Вінниччину.

00.01 Повітряні сили оновили напрямки руху "Шахедів":

  • Група "Шахедів" з Вінниччини на Черкащину - курсом на Умань!
  • "Шахеди" на Вінниччині, рухаються на південний захід!

00.57 стало відомо, що група "Шахедів" летить з Вінниччини на Хмельниччину.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
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