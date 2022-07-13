Гладковского заметили в Варшаве, он ездит за границу как волонтер

Олег Гладковский (Свинарчук) – бизнес-партнер Петра Порошенко и бывший первый заместитель секретаря СНБО – 11 июля был в Польше.

Источник: корреспондент "Украинской правды" и собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: В этот понедельник Олег Гладковский был замечен в Варшаве на выходе из пятизвездочного отеля "Radisson".

Реклама:

Олег Гладковский в Варшаве Фото УП

Через источники в правоохранительных органах УП удалось установить, что это уже четвертый выезд Гладковского из страны с 24 февраля, когда началось полномасштабное наступление России.

Впервые Гладковский выехал 31 марта на две недели и вернулся в Украину 13 апреля.

Второй раз он покинул страну 21 апреля и снова вернулся через две недели 4 мая.

ВИДЕО ДНЯ

В третий раз Гладковский находился за границей 19 дней, он пересек границу 2 июня и вернулся 21 июня.

В последний раз он выехал из страны 9 июля.

Олегу Гладковскому 52 года, то есть он подпадает под мобилизацию.

У него трое детей, но совершеннолетних.

По данным источников "Украинской правды" в Пограничной службе, основанием для выездов Гладковского была гуманитарная помощь.

Справка: Олег Гладковский (Свинарчук до 2014 года) был одним из главных бизнес-партнеров пятого президента Украины Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", часть в которой имел и Порошенко. Гладковский занимал должность первого заместителя секретаря СНБО с 2015 по 2019 год.

Предыстория:

17 октября 2019 года НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Он пытался вылететь из Украины с семьей. Корпорация "Богдан" заявила, что Гладковский должен был лететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. 21 октября Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.

Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

21 декабря 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки Игорю Гладковскому, а 28 декабря дело пошло в суд.

Олег Гладковський подал иск о защите чести и достоинства к журналистам BIHUS.info и требовал компенсации за моральный ущерб в 2 млн 40 тыс. гривен.

Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Не "мальчиками" едиными. Почему дело Гладковского – только верхушка айсберга