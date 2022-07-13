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Гладковского заметили в Варшаве, он ездит за границу как волонтер

Севгиль Мусаева, Михаил ТкачСреда, 13 июля 2022, 18:06
Гладковского заметили в Варшаве, он ездит за границу как волонтер
Олег Гладковский, фото УП

Олег Гладковский (Свинарчук) – бизнес-партнер Петра Порошенко и бывший первый заместитель секретаря СНБО – 11 июля был в Польше.

Источник: корреспондент "Украинской правды" и собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: В этот понедельник Олег Гладковский был замечен в Варшаве на выходе из пятизвездочного отеля "Radisson".

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Олег Гладковский в Варшаве
Олег Гладковский в Варшаве
Фото УП

Через источники в правоохранительных органах УП удалось установить, что это уже четвертый выезд Гладковского из страны с 24 февраля, когда началось полномасштабное наступление России.

Впервые Гладковский выехал 31 марта на две недели и вернулся в Украину 13 апреля.

Второй раз он покинул страну 21 апреля и снова вернулся через две недели 4 мая.

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В третий раз Гладковский находился за границей 19 дней, он пересек границу 2 июня и вернулся 21 июня.

В последний раз он выехал из страны 9 июля.

Олегу Гладковскому 52 года, то есть он подпадает под мобилизацию.

У него трое детей, но совершеннолетних.

По данным источников "Украинской правды" в Пограничной службе, основанием для выездов Гладковского была гуманитарная помощь.

Справка: Олег Гладковский (Свинарчук до 2014 года) был одним из главных бизнес-партнеров пятого президента Украины Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", часть в которой имел и Порошенко. Гладковский занимал должность первого заместителя секретаря СНБО с 2015 по 2019 год.

Предыстория:

  • 17 октября 2019 года НАБУ задержало Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Он пытался вылететь из Украины с семьей. Корпорация "Богдан" заявила, что Гладковский должен был лететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. 21 октября Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий". 
  • 21 декабря 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки Игорю Гладковскому, а 28 декабря дело пошло в суд.
  • Олег Гладковський подал иск о защите чести и достоинства к журналистам BIHUS.info и требовал компенсации за моральный ущерб в 2 млн 40 тыс. гривен.

Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

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Темы: ГладковскийПольшавойнаволонтеры
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