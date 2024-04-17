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Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Валентина РоманенкоСреда, 17 апреля 2024, 13:03
скриншот

17 апреля украинские беспилотники атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в российском городе Ковылкино, что в Мордовии.

Источник: собеседники "Украинской правды" в ГУР

Детали: По данным источников УП, это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Целью удара БпЛА стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер" с дальностью обнаружения целей около 3000 км и высотой обнаружения более 100 км. Расстояние от украинской границы до места поражения – около 680 километров.

Двухкоординатная загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС "Контейнер" россияне построили в городе Ковылкино в Мордовии в 2000-2002 годах.

Местные жители в мессенжерах пишут, что звуки взрывов были слышны около 9 утра. Также в сети публикуют видео, на которых видно столб дыма на месте РЛС "Контейнер" после попадания беспилотника.

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О первой атаке на радиолокатор загоризонтного обнаружения в Ковылкино сообщалось 11 апреля. По информации СМИ, тогда в результате атаки повреждения получило здание, в котором располагался командный пункт.

По словам источника УП, последствия нынешней атаки на данный момент уточняются.

Темы: беспилотникиГУР
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