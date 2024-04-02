Россияне активизировали авиацию для прикрытия своих штурмов − Генштаб

Российские оккупанты атакуют по всей линии фронта, для поддержки своих штурмов применяют авиацию, всего за сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "Враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 126 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Реклама:

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 9 ударных БпЛА были уничтожены".

Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам оккупантов подверглись населенные пункты Поповка Черниговской области; Середина-Буда, Луговка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка, Купянск, Садовое, Табаевка, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Песчаное, Терны, Спирное, Часов Яр, Ивановское, Александрополь, Уманское, Яснобродовка, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Карловка, Орловка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка, Урожайное, Золотая Нива Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области, Никольское Херсонской области.

Из артиллерии россияне обстреляли более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак оккупантов в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спирное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Часов Яр Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отбили 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где оккупанты пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области, где захватчики при поддержке авиации более 25 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за сутки 4 раза атаковали позиции ВСУ.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 складу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава оккупантов.