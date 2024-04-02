Полиция объяснила, как доставляет в центры комплектования людей, которых разыскивают ТЦК

Подразделения Национальной полиции получают обращения от центров комплектования в отношении тех, кто уклоняется от призыва, и только доставляют таких людей в ТЦК и СП, уже после этого на этих граждан составляются административные протоколы.

Источник: начальник Департамента превентивной деятельности НПУ подполковник Максим Ахрамеев в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку.

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После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП".

Детали: Ахрамеев отметил, что подразделения Нацполиции разыскивают людей после внесения данных в информационную систему.

По словам офицера, уже в территориальном центре комплектования составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются обстоятельства неявки по повестке.

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Если человек, в отношении которого вынесено постановление, может доказать уважительные причины неприбытия, то административное дело закрывается. В противном же случае ему грозит наложение административного штрафа.

Прямая речь: "Составляется протокол уполномоченным офицером ТЦК и СП, где указывается время и место рассмотрения дела по существу. И когда лицо прибывает, или сразу на месте, выносится постановление. Если лицо не явилось по повестке по уважительным причинам, то постановлением закрывается административное дело. Если же лицо не имеет возможности доказать, что оно не явилось по важным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа".