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Глава Евросовета: Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС является ключевым приоритетом

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 2 апреля 2024, 21:41
Глава Евросовета: Открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС является ключевым приоритетом
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Фото - Getty Images

Глава Европейского совета Шарль Мишель среди приоритетов ЕС упомянул о поддержке Украины и открытии с ней переговоров о вступлении.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Мишеля для СМИ в Вильнюсе; LRT

Детали: Шарль Мишель во вторник прибыл в Литву для второго раунда консультаций по стратегической повестке дня ЕС, в этом этапе участниками были лидеры Литвы, Чехии, Нидерландов, Швеции и Болгарии.

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"Перед нами стоят крайне серьезные вызовы, поэтому я вижу три приоритета. Прежде всего, мы должны построить сильный и безопасный ЕС. Мы должны улучшать обороноспособность стран ЕС. И мы должны помогать Украине столько, сколько будет необходимо. Мы должны мобилизовать все возможные ресурсы – финансовые, поддержку вооружением, политическую поддержку (...), и должны также начать с Украиной переговоры о вступлении", – отметил президент Евросовета.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своих комментариях сказал, что первым приоритетом должна оставаться поддержка Украины и привлечение России к ответственности.

"Это возможно, если мы будем сильными и объединенными", – отметил он.

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В решении мартовского саммита лидеры ЕС призвали как можно быстрее одобрить переговорную рамку для Украины.

Как известно, и украинская сторона, и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.

Подробно об этом – в статье "Киеву готовят албанский путь в ЕС".

Темы: ЕС
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