В нескольких областях объявили воздушную тревогу: есть угроза ударных БПЛА
Вторник, 2 апреля 2024, 23:45
Российские войска вечером 2 апреля запустили ударные БПЛА на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В 23:06 сообщили об угрозе ударных БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.
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В 23:34 предупредили, что БПЛА двигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей в западном направлении и БПЛА из Днепропетровщины в направлении Харьковской области.
00.12 вражеские БпЛА на Днепропетровщине двигаются в западном направлении.
00.24 движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.
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00.33 угроза ударных БПЛА возникла в Полтавской и Кировоградской областях.
00.54 военные обновили движение ударных БПЛА:
- Полтавщина и Кировоградщина – БпЛА в северо-западном направлении.
- БпЛА в Николаевской области в направлении Кировоградской области.
1.23 БПЛА из Кировоградской и Полтавской областей летят в направлении Черкасской.