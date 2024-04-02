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В нескольких областях объявили воздушную тревогу: есть угроза ударных БПЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивВторник, 2 апреля 2024, 23:45
В нескольких областях объявили воздушную тревогу: есть угроза ударных БПЛА
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 2 апреля запустили ударные БПЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 23:06 сообщили об угрозе ударных БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.

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В 23:34 предупредили, что БПЛА двигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей в западном направлении и БПЛА из Днепропетровщины в направлении Харьковской области.

00.12 вражеские БпЛА на Днепропетровщине двигаются в западном направлении.

00.24 движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.

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00.33 угроза ударных БПЛА возникла в Полтавской и Кировоградской областях.

00.54 военные обновили движение ударных БПЛА:

  • Полтавщина и Кировоградщина – БпЛА в северо-западном направлении.
  • БпЛА в Николаевской области в направлении Кировоградской области.

1.23 БПЛА из Кировоградской и Полтавской областей летят в направлении Черкасской.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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