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Немецкое издание назвало "запугиванием" обвинения посла Украины в искажении реальности о войне

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 3 апреля 2024, 13:06
Немецкое издание назвало запугиванием обвинения посла Украины в искажении реальности о войне
Алексей Макеев, фото: Getty Images

Редакция и издатели газеты Berliner Zeitung, имеющей пророссийского владельца, выразили резкий протест против критики со стороны посла Украины Алексея Макеева, который обвинил издание в искажении реальности об агрессивной войне России в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Welt

Дословно: "Мы удивлены неудачным сообщением, поскольку до этого сообщения на Х не было ни одной прямой жалобы от посла в редакцию Berliner Zeitung. Мы ожидаем, что посол Украины будет уважать свободу прессы в европейской демократии"

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Детали: Сообщается, что посол якобы позволил себе нападки на редакцию газеты во вторник, опубликовав пост на своей странице в социальной сети  X.

Главный редактор и издатель заявили вечером, что они решительно выступают против личной клеветы на отдельных коллег. "Мы расцениваем абсолютно безосновательные нападки на поименно названных редакторов и авторов как попытку запугивания, а следовательно, как посягательство на свободу прессы", - говорится в заявлении.

В заметке Макеев раскритиковал, среди прочего, тот факт, что Berliner Zeitung стала работодателем для бывших сотрудников российских государственных СМИ после начала войны России против Украины. Газета регулярно помечает его в публикациях со статьями, которые любят распространять даже в российском посольстве, поскольку реальность и правда о российской агрессивной войне там настолько искажаются.

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Справка: Berliner Zeitung и Berliner Verlag с 2019 года принадлежат предпринимательской паре Хольгеру и Сильке Фридрих. О Хольгере Фридрихе часто говорят, что он близок к российским позициям. В частности, в феврале 2023 года он подписал "Манифест за мир" Сары Вагенкнехт и Алисы Шварцер, который выступил против поставок оружия в Украину.

Что предшествовало: Сопредседатель новообразованной политической силы в Германии "Альянс Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт на съезде этого образования 27 января в очередной раз призвала правительство ФРГ вести переговоры с Россией, чтобы остановить войну в Украине.

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии

Темы: ГерманиявойнаУкраинаСМИ
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