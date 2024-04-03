Німецьке видання назвало "залякуванням" звинувачення посла України у спотворенні реальності про війну

Редакція та видавці газети Berliner Zeitung, що має проросійського власника, висловили різкий протест проти критики з боку посла України Олексія Макеєва, який звинуватив видання у спотворенні реальності про агресивну війну Росії в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Welt

Дослівно: "Ми здивовані невдалим дописом, оскільки до цього допису на Х не було жодної прямої скарги від посла до редакції Berliner Zeitung. Ми очікуємо, що посол України поважатиме свободу преси в європейській демократії"

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Деталі: Повідомляється, що посол нібито дозволив собі нападки на редакцію газети у вівторок, опублікувавши пост на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Головний редактор і видавець заявили ввечері, що вони рішуче виступають проти особистого наклепу на окремих колег. "Ми розцінюємо абсолютно безпідставні нападки на поіменно названих редакторів і авторів як спробу залякування, а отже, як посягання на свободу преси", – йдеться в заяві.

У дописі Макеєв розкритикував, серед іншого, той факт, що Berliner Zeitung стала роботодавцем для колишніх співробітників російських державних ЗМІ після початку війни Росії проти України. Газета регулярно позначає його в публікаціях зі статтями, які люблять поширювати навіть у російському посольстві, оскільки реальність і правда про російську агресивну війну там настільки спотворюються.

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Довідково: Berliner Zeitung та Berliner Verlag з 2019 року належать підприємницькій парі Хольгеру та Сільке Фрідріх. Про Хольгера Фрідріха часто говорять, що він близький до російських позицій. Зокрема, у лютому 2023 року він підписав "Маніфест за мир" Сари Вагенкнехт та Аліси Шварцер, який виступив проти поставок зброї в Україну.

Що було раніше: Співголова новоутвореної політичної сили в Німеччині "Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість" (BSW) Сара Вагенкнехт на з'їзді цього утворення 27 січня вкотре закликала уряд ФРН вести переговори з Росією, щоб зупинити війну в Україні.

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині