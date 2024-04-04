Кремль развернул пропагандистскую кампанию против Франции после заявлений Макрона по Украине

В течение последних недель и месяцев эксперты ЕС наблюдали непрерывную дезинформационную кампанию российских пропагандистов, направленную против Франции и ее первой семьи после заявлений президента Эмманюэля Макрона о возможности появления западных войск в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Euvsdisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС

Дословно: "Кампания, направленная против Франции, доказывает, что вожделенные российские "традиционные ценности" являются ничем иным, как фасадом, скрывающим уродливую реальность мизогинии, языка ненависти и жестокой дискриминации меньшинств".

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В частности, кремлевские пропагандисты распространяли женоненавистнические нападки на первую леди Франции Бриджит Макрон. Эксперты обратили внимание на то, как прокремлевские дезинформационные СМИ были заняты тем, что давали эфир и платформу для самых нелепых теорий заговора в отношении первой леди Франции.

"Нельзя избавиться от мысли, что Париж задел Россию за живое, и вместе с заявлением президента Макрона о том, что ничего нельзя исключать с точки зрения военной поддержки Украины, Кремль начал более агрессивную кампанию по подрыву французской власти", – отмечают исследователи роспропаганды.

РосСМИ называют Францию империалистической, разжигающей войну, нацистской, русофобской страной.

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В дополнение к нападкам на первую семью, прокремлевские рупоры были заняты включением Франции в свою уже старую схему. Один из недавних примеров таких переработанных дезинформационных нарративов заключается в том, что Франция участвует в будущем разделе Украины – конечно, вместе с Польшей.

Также эксперты ЕС обратили внимание на распространение дезинформации о том, что Франция якобы массово вербует солдат в интернете, что, очевидно, не соответствует действительности.

EUvsDisinfo является проектом группы стратегических коммуникаций Европейской службы внешних действий – дипломатического ведомства ЕС. Проект запустили в 2015 году для анализа дезинформационных кампаний России против ЕС, отдельных стран-членов и соседей Евросоюза и реагирования на них.

Несмотря на споры вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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