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В Молдове нашли фрагменты "Шахеда"

Ирина Кутелева, Евгений КизиловЧетверг, 4 апреля 2024, 18:22
В Молдове нашли фрагменты Шахеда
Фото: Getty Images

На юге Молдовы, в 500 метрах от границы с Украиной, нашли обломки дрона "Shahed", которыми Россия постоянно атакует Украину.

Источник: Пограничная полиция Молдовы, информирует "Европейская правда"

Детали: "Около 14:15, возле села Этулия Вулкашенского района обнаружили фрагменты беспилотника с надписью на крыле "Герань-2", – говорится в сообщении.

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Фото: Прикордонна поліція Молдови

Как отметили молдавские пограничники, обломки нашли примерно в 500 метрах от молдавско-украинской границы.

Зону обнаружения обломков оцепили. На место происшествия прибыли спецслужбы.

"Сейчас обломки беспилотника анализируются специалистами, которые пока не обнаружили никаких рисков", – добавили пограничники.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлую пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.

А в ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Темы: МолдоваШахедвойна
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