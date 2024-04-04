Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО назвал 2 сценария развития войны в Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 4 апреля 2024, 18:52
Генсек НАТО назвал 2 сценария развития войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит два сценария, которыми могут развиваться дальнейшие боевые действия в Украине.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Украина-НАТО, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг назвал ситуацию на поле боя в Украине сложной, отметив, что Россия сейчас продолжает продвигаться вдоль линии фронта и мобилизует людей в армию. При этом она "готова жертвовать людьми и оружием для минимальных достижений".

Реклама:

"Но это серьезно. По сути, есть два возможных сценария. Первый: союзники НАТО смогут мобилизовать достаточно поддержки, Украина сможет отбить больше территории. Второй сценарий: мы не сможем этого сделать, и есть реальный риск, что Россия захватит еще больше территорий и мы будем в еще более опасной ситуации", – добавил генсек.

По его мнению, единственный путь достичь справедливого и длительного мира для Украины – это "наличие сильных Вооруженных Сил Украины".

"Потому что это единственный способ убедить Путина, что он не победит на поле боя. И это единственный путь убедить его в том, что он должен сесть за стол переговоров и договориться об определенном приемлемом решении, в котором Украина берет верх как суверенное и независимое государство. Я твердо убежден, что это возможно", – подчеркнул Столтенберг.

ВИДЕО ДНЯ

Генеральный секретарь НАТО также заявил, что на встречах в Брюсселе некоторые члены Альянса пообещали поискать в своих запасах дополнительные средства противовоздушной обороны для Украины.

В то же время разведывательные данные Североатлантического альянса ставят под сомнение возможность российских сил осуществить масштабное наступление в ближайшее время.

Темы: НАТОвойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
НАТО
НАТО: Украинские дроны вывели из строя 10% нефтепереработки в РФ
Разведка НАТО сомневается в возможности масштабного наступления РФ в ближайшее время
Президент Польши инициирует увеличение взносов в НАТО, чтобы были как в холодную войну
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: