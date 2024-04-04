Генсек НАТО назвал 2 сценария развития войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит два сценария, которыми могут развиваться дальнейшие боевые действия в Украине.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Украина-НАТО, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг назвал ситуацию на поле боя в Украине сложной, отметив, что Россия сейчас продолжает продвигаться вдоль линии фронта и мобилизует людей в армию. При этом она "готова жертвовать людьми и оружием для минимальных достижений".

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"Но это серьезно. По сути, есть два возможных сценария. Первый: союзники НАТО смогут мобилизовать достаточно поддержки, Украина сможет отбить больше территории. Второй сценарий: мы не сможем этого сделать, и есть реальный риск, что Россия захватит еще больше территорий и мы будем в еще более опасной ситуации", – добавил генсек.

По его мнению, единственный путь достичь справедливого и длительного мира для Украины – это "наличие сильных Вооруженных Сил Украины".

"Потому что это единственный способ убедить Путина, что он не победит на поле боя. И это единственный путь убедить его в том, что он должен сесть за стол переговоров и договориться об определенном приемлемом решении, в котором Украина берет верх как суверенное и независимое государство. Я твердо убежден, что это возможно", – подчеркнул Столтенберг.

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Генеральный секретарь НАТО также заявил, что на встречах в Брюсселе некоторые члены Альянса пообещали поискать в своих запасах дополнительные средства противовоздушной обороны для Украины.

В то же время разведывательные данные Североатлантического альянса ставят под сомнение возможность российских сил осуществить масштабное наступление в ближайшее время.