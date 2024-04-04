Президент Польши инициирует увеличение взносов в НАТО, чтобы были как в холодную войну

Президент Польши Анджей Дуда предлагает странам-членам НАТО увеличить взносы в Альянс с 2 до 3% ВВП, как это было во время холодной войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Во время речи, посвященной 75-й годовщине подписания Североатлантического договора, президент Польши подчеркнул, что принял решение "направить письмо всем лидерам стран НАТО, а также генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, где сформулировано предложение вместе с обоснованием, почему сегодня является оправданным увеличение оборонных расходов и установление порога в 3% ВВП в странах Североатлантического альянса".

Реклама:

"Своей агрессивной политикой, восстановлением российского империализма, агрессией против Украины Россия четко и ясно показала, что – к сожалению – она возвращается в своей политике ко временам холодной войны, когда Советский Союз проводил агрессивную политику против других стран, что Россия возвращается к этим амбициям и должна получить такой ответ, который она получила тогда", – подчеркнул Анджей Дуда.

Он напомнил, что тогда "страны НАТО тратили 3% на свою оборону".

"Сегодня мы должны вернуться к этому уровню. Мое письмо открывает дискуссию на эту тему. В то же время оно содержит четкое указание на то, что мы должны обсудить эту тему на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, юбилейном саммите по случаю 75-й годовщины НАТО", – сказал Дуда.

ВИДЕО ДНЯ

"Это, безусловно, будут долгие дебаты. Они не будут длиться одну или две встречи, потому что мы должны достичь консенсуса по этому вопросу, но я верю, что такое решение будет принято", – добавил президент Польши.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон связал необходимость для членов НАТО тратить более 2% ВВП на оборону с грядущими президентскими выборами в США.

Следует отметить, что будущий вероятный кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США под его руководством "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно".

Напомним: За 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону.