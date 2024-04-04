Разведка НАТО сомневается в возможности масштабного наступления РФ в ближайшее время

Разведка НАТО ставит под сомнение возможность российских войск осуществить масштабное наступление на Украину в ближайшее время.

Источник: чиновник Альянса журналистам на условиях анонимности, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: По оценкам НАТО, наступательные действия России за последние несколько недель в основном имели тактический характер. Российские силы продолжают сохранять "значительное количественное преимущество" над Украиной в боеприпасах, живой силе и технике.

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"Но пока россиянам все еще не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного крупного наступления", – добавил собеседник журналистов.

Он уточнил, что на поле боя в Украине воюют "недоукомплектованные, неопытные подразделения" российских сил, которым приказывают "достигать нереальных целей, выполнять политические указания".

"Поэтому сомнительно, что российские войска смогут достичь значительного успеха в наступлении этой весной, и они, скорее всего, не смогут провести ни одной значительной наступательной операции без очередной широкомасштабной мобилизации", – подытожил чиновник НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя угрозу нового российского наступления, утверждает, что Россия постоянно наращивает военную мощь, и поэтому для членов Альянса важно перейти к долгосрочным обязательствам поддержки Украины.

В феврале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что после президентских "выборов" в марте Россия может начать еще одно крупное наступление в Украине.

Тогда же аналитики Североатлантического альянса говорили, что считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украине.