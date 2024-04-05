В ГУР назвали провокацией заявление Приднестровья об атаке дрона на воинскую часть
Пятница, 5 апреля 2024, 23:16
В главном управлении разведки назвали провокацией заявления непризнанного Приднестровья об атаке дрона на воинскую часть.
Источник: комментарий представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова "Суспільному"
Детали: Андрей Юсов заявил, что Украина не имеет отношения к этому событию и точно "не тратила бы ценные дроны, для подобных мелких провокаций".
Реклама:
Прямая речь: "В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем".
Что предшествовало:
- В пятницу так называемое "министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья сообщило, что дрон якобы атаковал военную часть в регионе.
- Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что компетентные органы анализируют все появившиеся изображения и информацию. Там акцентируют, что в регионе продолжается серия провокаций, призванных посеять панику и напряженность, в частности с целью привлечь внимание к региону.
ВИДЕО ДНЯ