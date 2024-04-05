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В ГУР назвали провокацией заявление Приднестровья об атаке дрона на воинскую часть

Татьяна ОлейникПятница, 5 апреля 2024, 23:16
В ГУР назвали провокацией заявление Приднестровья об атаке дрона на воинскую часть
Андрей Юсов. Фото - ГУР

В главном управлении разведки назвали провокацией заявления непризнанного Приднестровья об атаке дрона на воинскую часть.

Источник: комментарий представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова "Суспільному"

Детали: Андрей Юсов заявил, что Украина не имеет отношения к этому событию и точно "не тратила бы ценные дроны, для подобных мелких провокаций".

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Прямая речь: "В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем".

Что предшествовало:

  • В пятницу так называемое "министерство госбезопасности" непризнанного Приднестровья сообщило, что дрон якобы атаковал военную часть в регионе.
  • Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что компетентные органы анализируют все появившиеся изображения и информацию. Там акцентируют, что в регионе продолжается серия провокаций, призванных посеять панику и напряженность, в частности с целью привлечь внимание к региону.

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Темы: Приднестровьеразведкабеспилотники
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