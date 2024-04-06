Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне могли сбить собственный самолет из-за ударов Украины по Крыму - разведка Британии

Андрей Синявский, Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 14:51
Россияне могли сбить собственный самолет из-за ударов Украины по Крыму - разведка Британии
истребитель Су-27. Скриншот с відео

Разведка Великобритании рассказала, что из-за украинских атак по Севастополю Россия могла сбить 28 марта собственный истребитель СУ-27 – инцидент, о котором сообщал один из крымских Telegram-каналов.

Источник: сводка британского Минобороны, "Европейская правда"

Детали: По словам ведомства, из-за того, что Украина нанесла удары по целям в Севастополе и Черноморском флоте РФ 24 марта, это почти наверняка привело к тому, что местная российская противовоздушная оборона (ПВО) была приведена в повышенную готовность, поэтому указанный инцидент мог стать следствием дружественного огня.

Реклама:

Разведка напоминает, что ранее уже поступали неподтвержденные сообщения о подобных случаях дружественного огня, происходивших, как правило, после ряда действий Украины против российских сил на незаконно оккупированной РФ территории.

"Существует реальная возможность того, что это не техническая проблема, а усиление давления и напряженности среди российских операторов ПВО вследствие страха перед дальнейшими действиями Украины, из-за чего они непреднамеренно поражают собственных пилотов и самолеты", – говорится в обзоре.

Как утверждает разведка, это событие и другие, если они подтвердятся, вероятно, подчеркивают недостаток ситуативной осведомленности и координации между подразделениями российских вооруженных сил, а также еще раз демонстрируют влияние Украины и ее действий.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымавиаПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
Крым
"Свобода и Демократия". К будущему, которого мы заслуживаем
The Guardian: ГУР готовится уничтожить Крымский мост в первой половине 2024 года
10 лет Евромайдану. Как европейские ценности определили путь Украины
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: