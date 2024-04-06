Россияне могли сбить собственный самолет из-за ударов Украины по Крыму - разведка Британии

Разведка Великобритании рассказала, что из-за украинских атак по Севастополю Россия могла сбить 28 марта собственный истребитель СУ-27 – инцидент, о котором сообщал один из крымских Telegram-каналов.

Источник: сводка британского Минобороны, "Европейская правда"

Детали: По словам ведомства, из-за того, что Украина нанесла удары по целям в Севастополе и Черноморском флоте РФ 24 марта, это почти наверняка привело к тому, что местная российская противовоздушная оборона (ПВО) была приведена в повышенную готовность, поэтому указанный инцидент мог стать следствием дружественного огня.

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Разведка напоминает, что ранее уже поступали неподтвержденные сообщения о подобных случаях дружественного огня, происходивших, как правило, после ряда действий Украины против российских сил на незаконно оккупированной РФ территории.

"Существует реальная возможность того, что это не техническая проблема, а усиление давления и напряженности среди российских операторов ПВО вследствие страха перед дальнейшими действиями Украины, из-за чего они непреднамеренно поражают собственных пилотов и самолеты", – говорится в обзоре.

Как утверждает разведка, это событие и другие, если они подтвердятся, вероятно, подчеркивают недостаток ситуативной осведомленности и координации между подразделениями российских вооруженных сил, а также еще раз демонстрируют влияние Украины и ее действий.