Росіяни могли збити власний літак через удари України по Криму – розвідка Британії

Розвідка Великої Британії розповіла, що через українські атаки по Севастополю Росія могла збити 28 березня власний винищувач СУ-27 – інцидент, про який повідомляв один із кримських Telegram-каналів.

Джерело: звіт британського Міноборони, "Європейська правда"

Деталі: За словами відомства, через те, що Україна завдала ударів по цілях у Севастополі та Чорноморському флоті РФ 24 березня, це майже напевно призвело до того, що місцева російська протиповітряна оборона (ППО) була приведена в підвищену готовність, тому вказаний інцидент міг стати наслідком дружнього вогню.

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Розвідка нагадує, що раніше вже надходили непідтверджені повідомлення про подібні випадки дружнього вогню, що відбувалися, як правило, після ряду дій України проти російських сил на незаконно окупованій РФ території.

"Існує реальна можливість того, що це не технічна проблема, а посилення тиску та напруженості серед російських операторів ППО внаслідок страху перед подальшими діями України, через що вони ненавмисно вражають власних пілотів та літаки", – йдеться в огляді.

Як стверджує розвідка, ця подія та інші, якщо вони підтвердяться, ймовірно, підкреслюють брак ситуативної обізнаності та координації між підрозділами російських збройних сил, а також ще раз демонструють вплив України та її дій.