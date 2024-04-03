The Guardian: ГУР готовится уничтожить Крымский мост в первой половине 2024 года
Главное управление разведки готовит спецоперацию по уничтожению Крымского моста в первой половине 2024 года, узнало издание The Guardian от неназванных высокопоставленных чиновников ГУР.
Источник: The Guardian
Детали: По данным издания, в ГУР считают, что смогут вывести мост из строя в ближайшее время. "Мы сделаем это (вывод из строя Крымского моста - ред.) в первой половине 2024 года", - сказал источник The Guardian.
Источник добавил, что разведка уже имеет "большинство средств для достижения этой цели" и указал, что глава ГУР Кирилл Буданов действует согласно плану, утвержденному президентом Владимиром Зеленским, по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.
Издание отмечает, что пока непонятно как будет разворачиваться спецоперация, ведь Россия приняла значительные меры для защиты моста, усилив противовоздушную оборону и развернув "баржу-мишень" как приманку для входных управляемых ракет.
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Напомним: В июле 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".
Предыстория:
- Известно о как минимум двух удачных атаках на Крымский мост. Первый удар по Крымскому мосту произошел утром 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия Владимир Путина. Для него использовали грузовик со взрывчаткой, завернутой в пленку. Второй удар по мосту Украина нанесла в ночь на 17 июля 2023 года морскими надводными дронами, операцию назвали, как и дроны, "Морской малыш".
- Также 12 августа 2023 года в оккупированном Крыму в районе Керченского моста дважды за день раздавались взрывы. В Минобороны РФ заявили, что по Керченскому мосту пытались нанести удар С-200.
- По словам Буданова, 12 августа целью ударов был не мост.