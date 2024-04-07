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Возле Кривого Рога сбили вражескую ракету

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 22:09
Возле Кривого Рога сбили вражескую ракету
иллюстративное фото wikimapia.org

В воскресенье вечером бойцы воздушного командования "Восток" сбили вражескую управляемую авиационную ракету в Криворожском районе.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь Лысака: "Бойцы воздушного командования "Восток" уничтожили управляемую авиационную ракету.

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Вражеское железо ликвидировали в Криворожском районе".

Детали: В 21:23 Воздушные силы ВСУ сообщали о ракете на Кривой Рог.

Темы: Кривой РогПВОракетный удар
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