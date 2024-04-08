Российские "Шахеды" сбивали в 5 областях: есть разрушения

Воздушные силы ВСУ сбили 17 российских "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях ночью 8 апреля, в результате падения обломком есть разрушения в Одесской и Николаевской областях.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Силы обороны юга, глава Одесской ОВА Олег Кипер, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Дословно ВС: "В ночь на 8 апреля враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда − Крым, районов Курск, Ейск − РФ.

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В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбита управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях".

Детали: К отражению воздушного нападения привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

4 дрона уничтожили в Одесской области. Но есть и попадание в Одесском районе − поврежден логистически-транспортный объект. Обломками сбитого "Шахеда" также повредили АЗС. Люди не пострадали.

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2 БПЛА сбили на Николаевщине. В Вознесенском районе обломки сбитого "Шахеда" повредили линии электропередач, в результате чего обесточены 14 населенных пунктов и еще один частично. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Пострадавших нет.

Еще один "Шахед" сбили в Кировоградской области. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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