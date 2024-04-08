Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские "Шахеды" сбивали в 5 областях: есть разрушения

Ирина БалачукПонедельник, 8 апреля 2024, 07:36
Российские Шахеды сбивали в 5 областях: есть разрушения
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Воздушные силы ВСУ сбили 17 российских "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях ночью 8 апреля, в результате падения обломком есть разрушения в Одесской и Николаевской областях.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Силы обороны юга, глава Одесской ОВА Олег Кипер, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Дословно ВС: "В ночь на 8 апреля враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда − Крым, районов Курск, Ейск − РФ.

Реклама:

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбита управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях".

Детали: К отражению воздушного нападения привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

4 дрона уничтожили в Одесской области. Но есть и попадание в Одесском районе − поврежден логистически-транспортный объект. Обломками сбитого "Шахеда" также повредили АЗС. Люди не пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

2 БПЛА сбили на Николаевщине. В Вознесенском районе обломки сбитого "Шахеда" повредили линии электропередач, в результате чего обесточены 14 населенных пунктов и еще один частично. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Пострадавших нет.

Еще один "Шахед" сбили в Кировоградской области. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Предыстория:

Темы: ШахедОдесская областьНиколаевская областьПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Белый дом готов рассмотреть законопроекты о финансировании, в частности для Украины

фотоУ семьи экс-главы Львовского облсовета нашли множество недвижимости

Журналисты требуют заменить Наталью Гуменюк: "Не дает показывать защитников Херсонщины"

Трамп задремал на суде в Нью-Йорке - СМИ

Антикоррупцонные органы взялись за генерала СБУ Витюка – СМИ

НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего

Все новости...
Шахед
Россияне атаковали "Шахедами" объект критической инфраструктуры в Житомирской области
Силы ПВО уничтожили ночью 17 из 24 вражеских "Шахедов" – Генштаб
В Одесской области российский "Шахед" попал в логистически-транспортный объект
Последние новости
02:47
Спикера Джонсона призвали подать в отставку из-за вопроса денег для Украины
01:29
В Румынии над военной авиабазой летали неизвестные дроны
00:54
DeepState: враг продвинулся в Очеретино
00:39
Госдеп: США не могут отражать атаки в небе над Украиной, чтобы не втягиваться в противостояние с Россией
00:14
ПСЖ в большинстве разгромил "Барселону" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
00:09
футбол"Боруссия" в безумном матче одолела "Атлетико" на пути в полуфинал Лиги чемпионов
23:45
Президент Грузии срочно обратилась к Макрону и Мишелю из-за закона об "иноагентах"
23:43
Из Донецкой области эвакуировали еще 49 жителей в Ровенскую и Львовскую области
23:24
Госдеп: Блинкен обсудит китайскую военную помощь России на встрече G7
23:05
Армия РФ обстреляла село в Донецкой области: погибла женщина
Все новости...
Реклама: