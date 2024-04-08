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Минкульт подтвердил каналам телемарафона статус критически важных: подлежат бронированию

Анастасия ПроцПонедельник, 8 апреля 2024, 13:34
Минкульт подтвердил каналам телемарафона статус критически важных: подлежат бронированию
Иллюстрационное фото: Getty Images

В Министерстве культуры каналам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", подтвердили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Их работники получают отсрочки от мобилизации. 

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на приказы Минкультуры

Детали: Сообщается, что Министерство культуры подтвердило статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предприятий, учреждений и организаций ООО "Мы-Украина" (телеканал "Мы-Украина"), ООО "ТРК "Студия 1+1" (телеканал "1+1"), ООО "МК ТРК" (телеканал ICTV), ЧАО "Телеканал "Интер" (телеканал "Интер"), государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" (телеканал "Рада") и Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (телеканал "Суспільні новини"). 

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Также с 2024 года такой статус предоставили и подтвердили: представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ", ООО "Новый канал", ООО "Старлайт медиа", ООО "Телеканал СТБ", ООО "Хмарочос медиа", ООО "УНИАН ТВ", представительству Deutsche Welle, ЧАО "ТК "ТЕТ" и ООО "ТРК "НБМ".

Кроме того, статус критически важных в особый период получили Национальный союз журналистов Украины и ряд других предприятий, учреждений и организаций в сфере ведения Министерства культуры и информационной политики.

В издании добавляют, что по состоянию на февраль 2024 года в Украине было 143 предприятия, учреждения и организации в сфере культуры и информационной политики, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Напомним: 30 января Кабинет министров обнародовал новый порядок бронирования военнообязанных, предусматривающий отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий. Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.

Читать больше о том, какие варианты экономического бронирования рассматривают в Верховной Раде и почему власть не хочет отказаться от телемарафона

Темы: Минкультурымобилизациятелевидение
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