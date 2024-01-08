Три объекта Киево-Печерской лавры обстаются забаррикадированными – Минкульт

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявляют, что по состоянию на 8 января еще три объекта Киево-Печерской лавры обстаются забаррикадированные неизвестными лицами.

Источник: глава комиссии Минкульта по приемке-передаче объектов госимущества Киево-Печерской лавры, директор департамента культурного наследия министерства Марьяна Томин в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Мы вернули имущество государству, передали все эти объекты заповеднику, но по состоянию на сейчас остаются три объекта (54, 57 и 58 корпуса), где находятся неизвестные люди, которые там забаррикадировались, и это является одной из причин, почему Нижняя лавра зарежимлена. Но я думаю, что скоро этот вопрос будет решен".

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