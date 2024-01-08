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Три объекта Киево-Печерской лавры обстаются забаррикадированными – Минкульт

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 января 2024, 14:43
Три объекта Киево-Печерской лавры обстаются забаррикадированными – Минкульт
ФОТО "УКРИНФОРМ"

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявляют, что по состоянию на 8 января еще три объекта Киево-Печерской лавры обстаются забаррикадированные неизвестными лицами.

Источник: глава комиссии Минкульта по приемке-передаче объектов госимущества Киево-Печерской лавры, директор департамента культурного наследия министерства Марьяна Томин в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы вернули имущество государству, передали все эти объекты заповеднику, но по состоянию на сейчас остаются три объекта (54, 57 и 58 корпуса), где находятся неизвестные люди, которые там забаррикадировались, и это является одной из причин, почему Нижняя лавра зарежимлена. Но я думаю, что скоро этот вопрос будет решен".

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Предыстория:

  • Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. 29 марта 2023 года в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) провела последнее богослужение там. 30 марта духовенство УПЦ (МП) должно покинуть киевскую лавру, но заявило, что не хочет этого делать.
  • Архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. 
  • Митрополит ПЦУ Епифаний заверил, что монастырь на территории Киево-Печерской лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.

Темы: КиевМинкультуры
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