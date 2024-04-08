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Канцлер Шольц присоединился к TikTok, но пообещал не танцевать

Андрей Синявский, Валентина РоманенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 16:17
Канцлер Шольц присоединился к TikTok, но пообещал не танцевать
Олаф Шольц. фото из Facebook

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц присоединился к платформе TikTok, хотя в 2023 году его правительство выразило обеспокоенность относительно безопасности китайского приложения и приказало работникам министерств удалить его с рабочих устройств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: "Я не буду танцевать. Обещаю. #TikTok", - написал канцлер в Twitter (X), анонсируя эту новость.

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Этот шаг связан с его политической кампанией накануне европейских выборов 9 июня и ключевых региональных выборов в восточных немецких землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония в сентябре.

Аккаунтом Шольца в TikTok и в соцсетях занимается пресс-служба правительства, которое в пресс-релизе заявило, что "расширяет спектр информации для граждан, которые все чаще используют TikTok, чтобы узнавать о политике и обсуждать ее".

"В дополнение к информации о работе федерального канцлера и информации о правительственной политике, там будет место для комментариев, вопросов и предложений", – отметили в пресс-службе.

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Что предшествовало: Шольц заявил, что хочет, чтобы федеральное правительство открыло аккаунт в TikTok для противодействия значительному присутствию ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в соцсетях.

Немецкие спецслужбы ранее предостерегали от пользования приложением из-за опасений, что оно может делиться данными с правительством Китая или использоваться для влияния на пользователей. В прошлом году ряд стран, в том числе европейских, запретили его использование на рабочих телефонах госслужащих.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден будет использовать TikTok для своей избирательной кампании, несмотря на то, что он сам выражал обеспокоенность относительно национальной безопасности этой платформы и запретил ее использование на федеральных устройствах. Также недавно к платформе присоединился президент Франции Эмманюэль Макрон.

Темы: соцсетиШольцГермания
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