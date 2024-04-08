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Bloomberg: Саммит мира в Швейцарии планируют провести в середине июня

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПонедельник, 8 апреля 2024, 17:22
Bloomberg: Саммит мира в Швейцарии планируют провести в середине июня
Фото: Getty Images

Саммит мира высокого уровня, который Швейцария согласилась провести для Украины, может состояться в середине июня.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: По словам собеседников агентства, саммит может состояться 16-17 июня, хотя пока неясно, сколько лидеров будут присутствовать. Ожидается, что на мероприятие пригласят от 80 до 100 стран, преимущественно из так называемого Глобального Юга.

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Ключевым вопросом является то, будет ли участвовать Китай, добавили собеседники агентства. Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи, учитывая влияние, которое, по их словам, Пекин имеет на Москву.

Представитель Министерства иностранных дел Швейцарии сообщил, что дата и место проведения конференции еще не определены.

"В дополнение к перспективам Украины, России и Европы, важно также прислушиваться к Глобальному Югу, который будет играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс", – сказал представитель МИД в интервью агентству Bloomberg в понедельник.

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"Именно поэтому мы находимся в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией", – добавил спикер.

Сейчас Пекин принял участие только в одной встрече между советниками по национальной безопасности, целью которой было заложить основу для саммита.

Несколько стран настаивали на том, чтобы Россия приняла участие во встрече в Швейцарии, но Киев хочет широкого согласия относительно ключевых принципов, которые лягут в основу любого будущего урегулирования, прежде чем вступать в контакты с Москвой.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни Украина согласует со Швейцарией дату проведения первого инаугурационного Саммита мира.

В Офисе президента Украины заявляют, что Россия, которая нарушает все международные правила и гуманитарные нормы, не будет участницей первого глобального Саммита мира.

Швейцария согласилась организовать Саммит мира по просьбе Украины, о чем оба государства объявили 15 января во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Темы: Швейцариямир
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