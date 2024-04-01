В швейцарских Альпах лавина накрыла нескольких лыжников, трьох знайшли мертвими

В Швейцарии лавина накрыла нескольких лыжников в районе популярного горнолыжного курорта Церматт, троих нашли мертвыми.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на швейцарскую телерадиокомпанию SRF

Детали: По данным полиции кантона Вале, по меньшей мере три человека пропали без вести.

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Пока неизвестно, сколько людей попало под лавину, не исключено, что их может быть больше, отметил представитель полиции.

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Сейчас продолжается широкомасштабная спасательная операция.

Большое количество свежего снега и штормовой ветер ранее вызвали значительную лавинную опасность в южных альпийских регионах Швейцарии.

По состоянию на понедельник, уровень лавинной опасности был повышен до второго самого высокого уровня (4) в некоторых районах Граубюндена и южных долинах Вале.

Этой зимой в горах Швейцарии в результате схода лавин погибло 14 человек.

Обновлено: К вечеру трех лыжников, попавших в лавину, нашли мертвыми. Еще одного пострадавшего удалось спасти.

В начале марта спасательные службы искали шестерых лыжников, которые исчезли в швейцарских Альпах в сложных погодных условиях. Вскоре пятерых из них нашли мёртвыми.

Перед этим четыре лыжника погибли в результате схода лавины в горном регионе Овернь в центральной Франции.