В швейцарских Альпах лавина накрыла нескольких лыжников, трьох знайшли мертвими
В Швейцарии лавина накрыла нескольких лыжников в районе популярного горнолыжного курорта Церматт, троих нашли мертвыми.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на швейцарскую телерадиокомпанию SRF
Детали: По данным полиции кантона Вале, по меньшей мере три человека пропали без вести.
Beelden vd lawine neergang #Zermatt #Riffelberg— Johanns (Alpen)weer (@Alpenweerman) April 1, 2024
📹 Bron; Pomona Media 🇨🇭 pic.twitter.com/dsRTEn40ZD
Пока неизвестно, сколько людей попало под лавину, не исключено, что их может быть больше, отметил представитель полиции.
Сейчас продолжается широкомасштабная спасательная операция.
Большое количество свежего снега и штормовой ветер ранее вызвали значительную лавинную опасность в южных альпийских регионах Швейцарии.
По состоянию на понедельник, уровень лавинной опасности был повышен до второго самого высокого уровня (4) в некоторых районах Граубюндена и южных долинах Вале.
Этой зимой в горах Швейцарии в результате схода лавин погибло 14 человек.
Обновлено: К вечеру трех лыжников, попавших в лавину, нашли мертвыми. Еще одного пострадавшего удалось спасти.
В начале марта спасательные службы искали шестерых лыжников, которые исчезли в швейцарских Альпах в сложных погодных условиях. Вскоре пятерых из них нашли мёртвыми.
Перед этим четыре лыжника погибли в результате схода лавины в горном регионе Овернь в центральной Франции.