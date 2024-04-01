Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В швейцарских Альпах лавина накрыла нескольких лыжников, трьох знайшли мертвими

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникПонедельник, 1 апреля 2024, 22:09
В швейцарских Альпах лавина накрыла нескольких лыжников, трьох знайшли мертвими
Скриншот - швейцарская телерадиокомпания SRF

В Швейцарии лавина накрыла нескольких лыжников в районе популярного горнолыжного курорта Церматт, троих нашли мертвыми.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на швейцарскую телерадиокомпанию SRF

Детали: По данным полиции кантона Вале, по меньшей мере три человека пропали без вести.

Реклама:

Пока неизвестно, сколько людей попало под лавину, не исключено, что их может быть больше, отметил представитель полиции.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас продолжается широкомасштабная спасательная операция.

Большое количество свежего снега и штормовой ветер ранее вызвали значительную лавинную опасность в южных альпийских регионах Швейцарии.

По состоянию на понедельник, уровень лавинной опасности был повышен до второго самого высокого уровня (4) в некоторых районах Граубюндена и южных долинах Вале.

Этой зимой в горах Швейцарии в результате схода лавин погибло 14 человек.

Обновлено: К вечеру трех лыжников, попавших в лавину, нашли мертвыми. Еще одного пострадавшего удалось спасти.

В начале марта спасательные службы искали шестерых лыжников, которые исчезли в швейцарских Альпах в сложных погодных условиях. Вскоре пятерых из них нашли мёртвыми.

Перед этим четыре лыжника погибли в результате схода лавины в горном регионе Овернь в центральной Франции.

Темы: Швейцария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
Швейцария
Швейцария первой среди крупных экономик снизила ключевую ставку
ЕС и Швейцария начали процесс для углубления отношений
Китай рассматривает возможность участия в "саммите мира" в Швейцарии
Последние новости
17:59
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
15:57
В Ейске дроны ГУР поразили четыре Су-30 и самолет-амфибию - источник
Все новости...
Реклама: