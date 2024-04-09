Удар россиян по общежитию на Полтавщине: возросло количество раненых

Количество раненых в результате удара россиян по семейному общежитию в Полтавской области вечером 8 апреля возросло до 12, среди них 2 детей.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь Клименко: "Почти 100 спасателей этой ночью работали на Полтавщине. Враг ударил по многоквартирному дому. Оккупанты нанесли ракетный удар вчера вечером по двухэтажному многоквартирному дому, где проживали около 30 человек. К сожалению, 1 человек погиб еще 12 пострадали. Среди них − 2 ребенка".

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Детали: Он сообщил, что подразделения ГСЧС спасли 2 человека, а психологи Нацполиции и ГСЧС оказали помощь около 20 жителям.

фото ГСЧС

По словам Клименко, кроме этого, из-за ракетного удара повреждены два трехэтажных дома, один четырехэтажный и около десятка автомобилей.

Фото ГСЧС

Спасательная операция продолжалась более 3 часов.

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