Парламент Ирландии проголосовал за назначение нового премьера

Парламент Ирландии проголосовал за назначение лидера партии Fine Gael ("Финэ Гэл") Саймона Харриса следующим премьер-министром страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RTE

Детали: Ирландский Дейл, нижняя палата парламента, проголосовал за утверждение 37-летнего политика в должности после неожиданной отставки Лео Варадкара в прошлом месяце.

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Он был избран премьер-министром 88 голосами против 69.

Выступая после голосования в парламенте, Харрис сказал, что правительство является "правительством партнерства" и отдал должное Варадкару как "первопроходцу".

Он сказал депутатам, что принимает свою новую роль премьер-министра "в духе смирения, готов к вызовам, полон энергии и решимости в отношении того, что может быть достигнуто".

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"Сейчас настал благоприятный момент для построения нового общественного договора, который восстановит наше обещание как республики", – заявил Харрис.

Перед этим Варадкар заявил, что время, проведенное в политике, было "самым полноценным и полезным" в его жизни, и пожелал Харрису успехов на посту его преемника.

Напомним, 20 марта действующий глава правительства Ирландии Лео Варадкар неожиданно заявил, что покидает пост лидера партии "Финэ Гэл", а после того, как партия определится с преемником, уйдет и с должности премьера.

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