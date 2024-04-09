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Парламент Ірландії проголосував за призначення нового прем’єра

Іванна Костіна, Олександр ШумілінВівторок, 9 квітня 2024, 16:25
Парламент Ірландії проголосував за призначення нового прем’єра
Фото: Getty Images

Парламент Ірландії проголосував за призначення лідера партії Fine Gael ("Фіне Гел") Саймона Гарріса наступним прем'єр-міністром країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTE

Деталі: Ірландський Дейл, нижня палата парламенту, проголосував за затвердження 37-річного політика на посаді після несподіваної відставки Лео Варадкара минулого місяця.

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Він був обраний прем'єр-міністром 88 голосами проти 69.

Виступаючи після голосування в парламенті, Гарріс сказав, що уряд є "урядом партнерства" і віддав належне Варадкару як "першопрохідцю".

Він сказав депутатам, що приймає свою нову роль прем'єр-міністра "в дусі смирення, готовий до викликів, сповнений енергії і рішучості щодо того, що може бути досягнуто".

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"Зараз настав сприятливий момент для побудови нового суспільного договору, який відновить нашу обіцянку як республіки", – заявив Гарріс.

Перед цим Варадкар заявив, що час, проведений у політиці, був "найбільш повноцінним і корисним" у його житті, і побажав Гаррісу успіхів на посаді його наступника.

Нагадаємо, 20 березня чинний глава уряду Ірландії Лео Варадкар неочікувано заявив, що залишає посаду лідера партії "Фіне Гел", а після того, як партія визначиться з наступником, піде і з посади прем'єра. 

Читайте всі деталі у статті - Відставка, що шокувала Ірландію: які наслідки матиме відхід з політики прем’єра Варадкара

Теми: Ірландія
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