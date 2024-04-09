Парламент Ірландії проголосував за призначення нового прем’єра

Парламент Ірландії проголосував за призначення лідера партії Fine Gael ("Фіне Гел") Саймона Гарріса наступним прем'єр-міністром країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTE

Деталі: Ірландський Дейл, нижня палата парламенту, проголосував за затвердження 37-річного політика на посаді після несподіваної відставки Лео Варадкара минулого місяця.

Реклама:

Він був обраний прем'єр-міністром 88 голосами проти 69.

Виступаючи після голосування в парламенті, Гарріс сказав, що уряд є "урядом партнерства" і віддав належне Варадкару як "першопрохідцю".

Він сказав депутатам, що приймає свою нову роль прем'єр-міністра "в дусі смирення, готовий до викликів, сповнений енергії і рішучості щодо того, що може бути досягнуто".

ВІДЕО ДНЯ

"Зараз настав сприятливий момент для побудови нового суспільного договору, який відновить нашу обіцянку як республіки", – заявив Гарріс.

Перед цим Варадкар заявив, що час, проведений у політиці, був "найбільш повноцінним і корисним" у його житті, і побажав Гаррісу успіхів на посаді його наступника.

Нагадаємо, 20 березня чинний глава уряду Ірландії Лео Варадкар неочікувано заявив, що залишає посаду лідера партії "Фіне Гел", а після того, як партія визначиться з наступником, піде і з посади прем'єра.

Читайте всі деталі у статті - Відставка, що шокувала Ірландію: які наслідки матиме відхід з політики прем’єра Варадкара