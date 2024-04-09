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В Минкульте назвали количество забронированных работников культуры и медиа

Александр ШумилинВторник, 9 апреля 2024, 17:05
В Минкульте назвали количество забронированных работников культуры и медиа
Фото: МКИП

Сейчас по представлению Министерства культуры и информполитики статус забронированных по всей стране имеют 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 работников медиа.

Источник: сообщение МКИП

Дословно: "На сегодня по представлению МКИП статус забронированных по всей стране получили только 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков".

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Детали: В Министерстве отметили, что после получения статуса критически важного заведение предоставляет список военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период военного положения.

"Количество таких лиц не может превышать 50% от общего количества военнообязанных работников предприятия", - говорится в сообщении. После этого материалы по бронированию направляются для согласования в Генеральный штаб ВСУ, но окончательное решение о бронировании по каждому отдельному лицу принимает Минэкономики.

В МКИП отметили, что "с даты принятия Порядка бронирования более года назад, он не претерпел никаких изменений".

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"Возможно не совсем правильно называть учреждения культуры критически важными для функционирования экономики предприятиями. Правильно было бы их назвать критически важными для нашей жизни, духовной устойчивости и сопротивления", - заявили в министерстве.

Предыстория:

  • В понедельник стало известно, что в Министерстве культуры каналам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", подтвердили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
  • Также Минкульт подтвердил такой статус украинским циркам.
  • Позже исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа - проявление неуважения к тем, кто честно и качественно выполняет свою работу.

Темы: культуравойна
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