В Минкульте назвали количество забронированных работников культуры и медиа

Сейчас по представлению Министерства культуры и информполитики статус забронированных по всей стране имеют 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 работников медиа.

Источник: сообщение МКИП

Дословно: "На сегодня по представлению МКИП статус забронированных по всей стране получили только 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков".

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Детали: В Министерстве отметили, что после получения статуса критически важного заведение предоставляет список военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период военного положения.

"Количество таких лиц не может превышать 50% от общего количества военнообязанных работников предприятия", - говорится в сообщении. После этого материалы по бронированию направляются для согласования в Генеральный штаб ВСУ, но окончательное решение о бронировании по каждому отдельному лицу принимает Минэкономики.

В МКИП отметили, что "с даты принятия Порядка бронирования более года назад, он не претерпел никаких изменений".

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"Возможно не совсем правильно называть учреждения культуры критически важными для функционирования экономики предприятиями. Правильно было бы их назвать критически важными для нашей жизни, духовной устойчивости и сопротивления", - заявили в министерстве.

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