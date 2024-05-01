Суд оштрафовал Трампа за критику свидетелей 

Во вторник судья Нью-Йорка обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в неуважении к суду и оштрафовал его на 9000 долларов за нарушение приказа судьи, который запрещает Трампу критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отверг заявления 45-го президента страны о том, что он просто отвечал на политические атаки против него, когда публично критиковал двух ключевых вероятных свидетелей на суде: своего бывшего адвоката и политического агента Майкла Коэна и порнозвезду Сторми Дэниелс.

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Мерчан назвал "абсурдными" заявления Трампа о том, что репосты комментариев сторонников на социальной медиаплатформе бывшего президента Truth Social не являются нарушением распоряжения о запрете публичных высказываний.

Мерчан признал это неуважением к суду и приказал Трампу удалить оскорбительные посты Truth Social. Указ запрещает Трампу критиковать свидетелей, присяжных и других ключевых фигур в судебном процессе, но не самого Мерчана или прокурора стороны обвинения Элвина Брэгга. Трамп часто критикует обоих.

Трамп неоднократно жаловался во время перерывов в судебном заседании и на политических митингах, что распоряжение о запрете публичных высказываний в отношении участников суда, нарушает его конституционное право на свободу слова.

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Трамп, вероятно, будет представлять Республиканскую партию на президентских выборах 2024 года в ноябре, и почти наверняка снова будет конкурировать с президентом Джо Байденом, демократом, который победил его в 2020 году.

В постановлении Мерчан отметил, что он "четко знает и защищает права ответчика по Первой поправке", но предупредил Трампа, что без колебаний посадит его в тюрьму, если тот продолжит нарушать его приказы.

В отдельном решении Мерчан сказал, что судебный процесс будет прерван 17 мая по просьбе Трампа, чтобы он мог посетить выпускной во Флориде своего сына Бэррона.

Трамп стал первым бывшим президентом, которому предъявили уголовные обвинения и которому грозит заключение, если его признают виновным.

Его обвиняют в фальсификации отчетности бизнеса, чтобы скрыть денежную выплату Дэниелс в размере 130 000 долларов, перед тем, как он выиграл выборы президента в 2016 году, чтобы скрыть от избирателей ее заявление об интимной встрече на одну ночь десять лет назад.

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На суде во вторник присутствовал один из сыновей Трампа, Эрик Трамп. Это был первый случай, когда член семьи Трампа присутствовал в деле о сокрытии денег.

Гэри Фарро, старший управляющий директор в ныне несуществующем First Republic Bank в Нью-Йорке во вторник продолжил давать показания и описал, как он открыл счет в октябре 2016 года для Коэна, который, по словам прокуроров, Коэн затем использовал, чтобы заплатить Дэниелс. Но Фарро сказал, что Коэн не сообщил, что счет будет использован для оплаты порнозвезде. Коэн перечислил 131 000 долларов США со своей кредитной линии в банке для финансирования нового счета, который он назвал Essential Consultants. Документы на суде показали, что 27 октября 2016 года Коэн перевел 130 000 долларов Киту Дэвидсону, тогдашнему адвокату Сторми Дэниелс. Цель перевода была указана как выплата юридических расходов.

Во время перекрестного допроса адвокат Трампа Тодд Бланш заставил Фарро повторить свои предыдущие показания о том, что Коэн был "сложным клиентом".

Казалось, Бланш пытался намекать жюри из 12 членов, что Коэн был непоследовательным. Коэна осудили за законы о финансировании предвыборной кампании в связи с выплатой денег Дэниелс и другими правонарушениями, включая ложные показания, и отбыл 13 с половиной месяцев в тюрьме. Поскольку он когда-то служил Трампу с чрезвычайной лояльностью, прежде чем обернуться против него, он вполне мог быть самым важным свидетелем в деле.

Трампу выдвинуто еще три уголовных обвинения, в том числе два обвинения в незаконной попытке повредить признанию победы Байдена в 2020 году. Но суд в Нью-Йорке может быть единственным, разбирательство в котором состоится до выборов 2024 года.

Свидетели начали давать показания в суде на прошлой неделе. Дэвид Пекер, бывший издатель таблоида National Enquirer и давний друг Трампа, в течение четырех дней свидетельствовал перед жюри присяжных из 12 членов. Он указал, что на встрече в Трамп-тауэр в Нью-Йорке в августе 2015 года с Трампом и Коэном он согласился делать все, что угодно, чтобы помочь Трампу выиграть президентство.

Прокуроры называют встречу "заговором в башне Трампа". Пекер сказал, что он публиковал положительные истории о Трампе и приукрашивал негативные истории о его оппонентах. Что еще важнее, Пекер сказал, что он заплатил 150 000 долларов модели Playboy Карен Макдугал, чтобы ее утверждение о том, что у нее был месячный роман с Трампом в 2006 и 2007 годах, не попало в прессу. Трамп отрицал роман, но Пекер свидетельствовал, что Трамп называл Макдугал "хорошей девушкой". Став президентом, Пекер сказал, что Трамп спросил о ее самочувствии, когда они с Пекером прогуливались по территории Белого дома в середине 2017 года.

Кроме того, Пекер сказал, что он заплатил еще 30 000 долларов швейцару в доме Трампа в Нью-Йорке, чтобы опровергнуть его ложное заявление о том, что Трамп родил ребенка вне брака. Прокуроры публично не разглашают, кто будет их следующим свидетелем после Фарро. Судебное разбирательство может продлиться еще пять недель до рассмотрения дела присяжными.