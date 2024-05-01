На Пасху в Киеве усилят меры безопасности: угрозу ракетных атак никто не снимает

В Киеве во время Пасхи 5 мая для безопасности граждан и поддержания правопорядка усилят меры безопасности - Нацполиция и муниципальная охрана будут патрулировать места проведения богослужений, храмы, соборы, Киево-Печерскую Лавру, комендантский час не изменится.

Источник: пресс-служба КГВА

Дословно: "Возле церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия".

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Детали: Сообщается, что также будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений.

Комендантский час на Пасху будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00.

Власти Киева призвали киевлян и гостей столицы по возможности посмотреть богослужения онлайн для безопасности.

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"Не забывайте - в стране идет война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинение зла! Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает!" - отметили в КГВА.

Что предшествовало: Перед этим начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев сообщил, что на Пасху в Украине за порядком будет следить более 23 тысяч правоохранителей. По его словам, также будет увеличено количество следственно-оперативных групп для быстрого реагирования и документирования противоправных действий.