Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

На Пасху в Киеве усилят меры безопасности: угрозу ракетных атак никто не снимает

Станислав ПогориловСреда, 1 мая 2024, 09:33
На Пасху в Киеве усилят меры безопасности: угрозу ракетных атак никто не снимает
Фото: Getty images

В Киеве во время Пасхи 5 мая для безопасности граждан и поддержания правопорядка усилят меры безопасности - Нацполиция и муниципальная охрана будут патрулировать места проведения богослужений, храмы, соборы, Киево-Печерскую Лавру, комендантский час не изменится.

Источник: пресс-служба КГВА

Дословно: "Возле церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия".

Реклама:

Детали: Сообщается, что также будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений.

Комендантский час на Пасху будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00.

Власти Киева призвали киевлян и гостей столицы по возможности посмотреть богослужения онлайн для безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

"Не забывайте - в стране идет война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинение зла! Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает!" - отметили в КГВА.

Что предшествовало: Перед этим начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев сообщил, что на Пасху в Украине за порядком будет следить более 23 тысяч правоохранителей. По его словам, также будет увеличено количество следственно-оперативных групп для быстрого реагирования и документирования противоправных действий.

Темы: празднованияКиеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
празднования
Полиция: Более 23 тысяч правоохранителей будут следить за порядком на Пасху
Украинское писанкарство: как в разных регионах украшают пасхальные яйца
Разведка Британии проанализировала отмену "Бессмертного полка" в РФ
Последние новости
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
19:19
"Укрнафта" и АРМА просят разрешения АМКУ на управление активами "Татнефти"
Все новости...
Реклама:
Реклама: