Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Несмотря на критику Запада, правительство Грузии пообещало принятие закона об "иноагентах"

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 1 мая 2024, 18:37
Несмотря на критику Запада, правительство Грузии пообещало принятие закона об иноагентах
Ираклий Кобахидзе. фото: Getty Images

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия страны "Грузинская мечта" добьется принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", известного также как закон об "иноагентах". Эта законодательная инициатива вызвала массовые протесты в Грузии и критику со стороны Запада.

Источник: Кобахидзе на брифинге 1 мая, чьи слова цитируют агентство Interpressnews и "Европейская правда"

Детали: По мнению Кобахидзе, принятие законопроекта об "иноагентах" необходимо для того, чтобы "нам в долгосрочной перспективе умиротворить эту страну".

Реклама:

"Демонстрации, конечно, будут и сегодня, и во время третьего чтения, и во время преодоления вето (президента. – Ред.). Но мы все примем", – заверил он.

Говоря о многотысячных протестах против законопроекта, грузинский премьер заявил о "нескольких днях дискомфорта", но добавил, что "в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем эту страну от поляризации и радикализма".

Параллельно Кобахидзе обвинил неправительственные организации в нападениях на Грузинскую православную церковь и "пропаганде ЛГБТ" (против чего, как известно, грузинские власти уже готовят отдельный законопроект).

ВИДЕО ДНЯ

Он объявил, что третье и окончательное чтение законопроекта об "иноагентах" состоится "через две недели", а вето президента Грузии Саломе Зурабишвили преодолеют "через четыре недели".

Напомним, после событий под парламентом Грузии вечером 30 апреля Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту применения чрезмерной силы в отношении участников мирного протеста.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.

Читайте также: Иллюзия евроинтеграции: удастся ли грузинским властям развернуть внешний курс страны.

Темы: ГрузияСМИзаконодательствоЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер Китая заявил, что хочет работать с Францией для "урегулирования кризиса" в Украине

картаВ Украину идут дожди

США приостановили поставки боеприпасов в Израиль - СМИ

фотоОбстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 15, повреждены 20 домов

видеоСи Цзиньпин прибыл во Францию: начинает турне по Европе

фотоВ Бердянске ликвидировали организатора застенков - ГУР

Все новости...
Грузия
Грузинсĸая "Революция на Граните" 
В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС
Протест в Грузии: в Тбилиси избили лидеров оппозиции
Последние новости
23:50
Почему быстро жирнеют волосы и как решить проблему – объясняет врач-трихолог
23:33
Россияне запустили "Шахеды" через Сумскую область
23:11
Ткач обновил рекорд Украины в скорости на Кубке мира по скалолазанию
23:06
Лидер Китая заявил, что хочет работать с Францией для "урегулирования кризиса" в Украине
22:56
Оппонент Орбана провел митинг в городе, где партия власти побеждает с 1998 года
22:30
тестЧто вы знаете о символах на пасхальных яйцах? Узнайте писанку
22:13
В Израиле заблокировали "Аль-Джазиру" и изъяли оборудование из-за "вреда нацбезопасности"
21:56
Еврокомиссия хочет внести Voice of Europe в санкционный список ЕС
21:29
картаВ Украину идут дожди
21:24
В США призывают власти Грузии совместно привести закон об "иноагентах" к стандартам ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: