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В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 1 мая 2024, 13:57
В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС
Акция протеста в Грузии, фото: Эхо Кавказа

После применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об "иноагентах" в Европарламенте призвали ЕС лишить Грузию статуса кандидата на вступление.

Источник: евродепутат Виола фон Крамон, "Европейская правда"

Детали: Член Европарламента заявила, что насилие против протестующих в Грузии, которые мирно демонстрировали против закона об "иноагентах", должно столкнуться с конкретными последствиями.

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Она призвала в своем Twitter (Х) отозвать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, который страна получила в декабре прошлого года. Многие считают, что Грузия получила статус авансом, поскольку ЕС пошел на этот шаг, чтобы не допустить разворота Тбилиси в сторону России.

Также евродепутат предлагает остановить европейское финансирование проектов Грузии, ввести санкции против пророссийского олигарха и фактического руководителя партии власти Бидзины Иванишвили и запретить въезд для депутатов, которые голосовали за противоречивый закон.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на среду грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси. Возле здания парламента Грузии спецназовцы применили слезоточивый газ и водомет, но протестующие отказались покидать проспект Руставели.
  • 25 апреля Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, пока будет действовать скандальный закон "о прозрачности иностранного влияния", известный как "российский закон" и закон об "иноагентах".

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Темы: ГрузияЕСЕвропарламент
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